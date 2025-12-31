ÆüÊÆ²¤¡¢ÂæÏÑÊñ°Ï¤Î±é½¬¤Ë·üÇ°¡¡Ãæ¹ñ¤Ï´³¾Ä¤Ë¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë³¤¶õ°è¤Ç¼ÂÃÆ¼Í·â¤òÈ¼¤¦±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤Ê¤É¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤À¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï31Æü¡¢³°Éô¤Î´³¾Ä¤Ë¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï29Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶É»²»ö´±¤é¤¬Ãæ¹ñ¤Ë·üÇ°¤òÅÁÃ£¤·¤¿¡£ËÌÂ¼½ÓÇî³°Ì³ÊóÆ»´±¤Ï31Æü¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡£Æ°¸þ¤ò¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ²¼±¡ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î¥â¡¼¥ì¥Ê¡¼°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤È¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¥à¥ë¥Æ¥£É®Æ¬°Ñ°÷¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤â30Æü¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£ÂÐ³°³èÆ°Ä£¤ä¥É¥¤¥Ä³°Ì³¾Ê¤Ï30Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¼«À©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£±Ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£