2026年に結成25周年を迎える沖縄出身のロックバンド・ORANGE RANGEに田粼さくらキャスターがインタビュー。18年前に発表した『イケナイ太陽』が再ヒットし世代を超えて反響を呼んだメンバーたちに、漢字一文字で1年を振り返ってもらいました。

ORANGE RANGEは2001年に結成。今も沖縄を拠点に活動を続けるHIROKIさん、RYOさん、YAMATOさん、NAOTOさん、YOHさんたちメンバーはこれまで、アップテンポな『上海ハニー』（2003年発表）や、バンド初のバラード曲でミリオンヒットを記録した『花』（2004年発表）など、様々な楽曲で平成の音楽シーンを彩ってきました。

そして今年は、2007年に発表した『イケナイ太陽』をリメイクし、ミュージックビデオを改めて制作。平成時代に流行した72個のあるあるを登場させたミュージックビデオは、“致死量の平成が詰まっている”などと話題に。動画の再生回数は、公開から約5か月で2500万回を突破しました。

■『イケナイ太陽』が再ヒットした1年 “想定外”だった

――様々な活動が話題になった2025年、バンドにとってどんな1年だったのでしょうか？

HIROKI：色々なSNSを本当に積極的に発信していった1年というか。そういう試みもあって、色々な方たちに楽曲を聴いてもらえる機会も増えたし、すごく刺激の多い1年になりましたね。

――“致死量の平成”が詰まっていると話題になった令和バージョンのMV『イケない太陽』の反響すごかったと思うんですけれども、いかがでしたか？

HIROKI：スタッフさんからのアイデアというか。自分たちの中からは、なかなか過去作のミュージックビデオをもう一回撮るという発想はなかったんですけども、こういう形で平成というものもコンセプトに取り込みながら作れば、また面白いものになるんじゃないかっていうアイデアがあって。それに乗っかったら（笑）、ここまでの反響がというか。びっくりしています、自分たち自身も。

ーー（動画などへの）コメントでメンバーの見た目が全く変わっていないという声が多かったんですけどもいかがですか？

RYO：NAOTOは変わらないんじゃない？ サインも変わらないし。

HIROKI：いつも見てるんで、気づけない部分ありますけど、でも過去の映像見てもそこまで…ね。極端に変化した人はいないかも。

NAOTO：自分でも見ても変わらないのは僕だなって（笑）

HIROKI：謙遜するとこだなそこは（笑）

――（『イケナイ太陽』の再ヒットで）「懐かしい」みたいな、皆さんからのコメントって届きました？

HIROKI：今回なんかすごくコメント数が付いてて。自分たちの想定としては笑ってもらえたらうれしいなとか、懐かしんでもらえたらうれしいなくらいだったんですけど、「エモい」とか「泣けてきた」とかいうコメントもたくさんあって、それは想定外だし、うれしかった部分でもありますね。

――まだ発売当時生まれていなかった世代の方々にも届いていると思うんですけれども。

RYO：時間を感じると言ったらあれですけど、そのくらい自分たちがやってきたんだなというのが一番分かりやすいというか。不思議なところもあるけど、それが音楽の力とかいうことなのかなと受け止めたいですね。

■バンドの魅力は「チャンプルー」 今年を漢字一文字で振り返ると？

――バンドを一言で表すならなんでしょうか？

YAMATO：“チャンプルー”じゃないですか。

HIROKI：チャンプルーっていうのは？

YAMATO：沖縄にはチャンプルーという文化がありまして。食べ物でいうと、ゴーヤーチャンプルーとか豆腐チャンプルーなどの料理があるんですけども。何でも混ぜるという意味も込められてて。僕らの生まれてきた環境も民謡だったり、当時はやっていたのがハードロック・ラウドロックだったり、ヒップホップが街では流れてたりとか、すごく身近に色んな音楽がたくさんあったので、僕らの音楽のスタイルも型にはまらずというか、色んなジャンルを取り入れてやっているバンドなので、“チャンプルー”かなと思いました。

HIROKI：YAMATOにふってよかったなって思います、NAOTOじゃなくてよかったなって（笑）

――バンドにとっての今年の漢字をお願いします。

RYO：ででん！ 拡大の「拡」。このチームとして規模が広がったっていうのもあるんですけど。ただ「広」だけだと面積が広がるとかの意味だったと思うんです。手偏「拡」が入ると積極的に自分たちから広げたみたいな、このチームでもう一回ORANGE RANGEをみんなに聴いてもらおうと話してたので、今年あたまから。それができた1年じゃないかなと思います。

――拡大の周りの丸は何でしょうか？

RYO：来年またこの丸が大きくなればいいですね。

■結成25周年への思い「周りの環境に恵まれて」 今後の夢も

――来年結成25周年を迎えますけれども、25年という数字を聞いていかがですか？

HIROKI：25年ってなかなか到達できない数字だと思いますし、自分たちの力だけではなくて、本当に周りの環境に恵まれて支えられてここまで頑張ってこられましたけど。でも身近に30周年とか35周年というまだ現役で続けているアーティストやバンドマンがたくさんいるので、その背中を追いかけていっていたら、自分たちも自然とここまで頑張れてたっていう部分もあるし、本当に周りに恵まれていますね。

――2026年はどんな1年にしたいですか？

RYO：25周年を迎えて。だけど、HIROKIも言ったように素晴らしい先輩方がいるのでその背中を見ながら自分たちらしさを。今までと一緒っすね、変わらずやっていくと思います。

――自分たちらしさっていうのはどこにありますか？

RYO：“自由さ”とかだと思うんです。ORANGE RANGEって。そこを失わずに、皆さんの思っているイメージももちろんあると思うんだけど、自由さっていうのとバランスでやるべきだと思います。

――今後の夢だったり、目標はありますか？

HIROKI：バンドとしてはいい曲を作るというのはもちろん前提としてあるし、ライブの中でそれを披露して、みんなと一つになっていく。ライブを続けていくっていうものがありますね。だから、25周年っていう来年はライブをたくさんして、そういった楽しい空間をみんなと共有できる時間にしていけたらなと思います。