¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀÅÍÜÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦½©ÌîÄª»Ò¤µ¤ó¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½ÃÏ¤ÎÊª²Á¤È±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½©ÌîÄª»Ò¡Û¥Ï¥ï¥¤ÀÅÍÜÃæ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¾×·â¡Ö8,140±ß¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡¡µíÆý¡¦¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤ÉÆü¾ïÉÊ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡Ö±ß°Â¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡×
½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ú£¸£±£´£°±ß¤·¤Þ¤·¤¿¡Û¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤ÊªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤³¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µíÆý¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥µ¥é¥À¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¸¤Ç¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö1¥É¥ë156.5±ß¤Ç·×»»¤Ç¡¡8,140±ß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±ß°Â¤Ï¥ä¥Ð¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿Å¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¥Û¡¼¥ë¥Õ¡¼¥º ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¡£¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤«¤é¡Ä¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿ôÅÀ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç8,000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¸½¼Â¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊª²Á¹â¤È±ß°Â¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÉÊÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤âÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û