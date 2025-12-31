¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¼¼ÅÄÌ¡¢¥³¥ó¥Ó²ò»¶ÍýÍ³¤Ï¡ÖÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¯¥º¤Ë¡Ä¡×ÁêÊý¤òÅ´·ýÀ©ºÛ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¼¼ÅÄÌ¡Ê54¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤òºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼¼ÅÄ¤ÈÁêÊý¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¡Ê58¡Ë¤Ï31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025¡ÁÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×Æâ¤Ç¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¼¼ÅÄ¤Ï¾®ËÙ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ËÅÜ¤ê¡¢VTRÆâ¤Ç¤â¾®ËÙ¤ò¤Ö¤ó²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼¼ÅÄ¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë»Ý¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡ØÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¯¥º¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Ñ¥ó¥À¡¼¥º¤â²ò»¶¡£ÁêÊý¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£#¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó³èÆ°Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼¼ÅÄ¤ÏX¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤è¤ë¤Èµ¼Ô¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£23Ç¯¤Î°ðÂô»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£