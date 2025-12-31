µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬58ºÐ¥¯¥º·Ý¿Í¤Ë¡È¶ì¸À¡É¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¤Ë¡Ä¡×¡Ö²ù¤·¤¬¤ë¤Ê¡×¥³¥ó¥Ó¤ÏÅÅ·â²ò»¶
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025¡ÁÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¡Ê¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤¬31Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤³¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¢¾®ËÙÉÒÉ×¡Ê58¡Ë¤¬ÁêÊý¤Î¤ë¼¼ÅÄÌ¡Ê54¡Ë¤Ë¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿½÷Í¥µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬¥¯¥º·Ý¿Í¤Î¾®ËÙ¤Ë¤¢¤¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾®ËÙ¤Ïº£Ç¯1·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊüÁ÷²ó¤Î°ìÉô¤¬Éü¹ïÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼¼ÅÄ¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñÈñ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ËÙ¤«¤éÅÚ²¼ºÂ¤µ¤ì¤Æ¡¢100Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ËÙ¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Î½¤¹Ô½éÆü¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¼¼ÅÄ¤Ï¾®ËÙ¤«¤é½Ð²ÈÀè¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ë·ãÅÜ¡£Å´·ý¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£¤Ê¤á¤ë¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇÍÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ËÙ¤ÏÆ¬¤ò´Ý¤á¡¢½Ð²ÈÀè¤Ç3Æü´Ö½¤¹Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÃë¤ËÃ¦Áö¡£¡È2ÆüË·¼ç¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Î22Ç¯²¦¼Ô¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ë¥Í¥¿À©ºî¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤â¡¢¥Í¥¿¹ç¤ï¤»ÅöÆü¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª1²óÀï¤Ï»¥ËÚ²ñ¾ì¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤âÇÔÂà¤·¤¿¡£
¤½¤ÎVTR¤¬½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿µÈ²¬¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î2¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µÈ²¬¤Ï¡Ö¼¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾®ËÙ¤µ¤ó¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î°ìÏ¢¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤¯»Å»ö¤Ç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ»ß¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¡£¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈ²¬¤Ï¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È1²óÀïÇÔÂà¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃ´Åö¡£¡Ö²ù¤·¤¬¤ë¤Ê¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿Í¤¬Âç»ö¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Ó¥¹¥Ö¥é¡Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÌÌÇò¤¤ËÜ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¼¼ÅÄ¤Ï»¥ËÚÍ½Áª»þ¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¾®ËÙ¤Ë¶â¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾®ËÙ¤¬¡Ö¤½¤Î¶â¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¼¼ÅÄ¤Ï·ãÅÜ¡£¡Ö¥®¥ã¥°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡¡ËÜÅö¤ËÂÌÌÜ¤À¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡£¥«¥á¥é»ß¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤â¡¢»£±Æ¤ÏÂ³¹Ô¡£¼¼ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¥Æ¥á¡¼¤è¡ª¡×¤È¾®ËÙ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÂà½Ð¡£Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ýÏ¿¤«¤é10Æü¸å¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¡¢¼¼ÅÄÂ¦¤«¤é12·î31Æü¤òºÇ¸å¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¾®ËÙ¤Ï¤·¤Ö¤·¤ÖÎ»¾µ¡£ºÇ¸å¤Ë30ËüÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢2¿Í¤ÏÍ³ÚÄ®¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£