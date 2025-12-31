¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤¬²ò»¶¡¡ÎÞ¤ÎÁêÊý¤Ëà¥¯¥º·Ý¿Íá¾®ËÙ¤¬¡Ö£³£°Ëü±ß²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤È¼¼ÅÄÌ¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«£²£°£²£µ¡¡ÊüÁ÷£³£°¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÅìÌî¹¬¼£¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÀß³ÚÅý¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤¬¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¼¼ÅÄ¤¬¾®ËÙ¤ËÂß¤·¤¿¤ª¶â¤ò¾®ËÙ¤¬¡Ö¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¤â¤¦¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¼¼ÅÄ¤¬¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¡£¼¼ÅÄ¤ÏÅÓÃæÂàÀÊ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÅà¤êÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï£±£²·î£²£µÆü¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù£³£°¼þÇ¯¡ß¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼£±£°£°£°²ó¡Ù¡×¼ýÏ¿¤Î£Ö£Ô£Ò±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¼¼ÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯£±£²·î£³£±Æü¤¦¤£¤â¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤ò²ò»¶¤·¤¿¤¤¡£²ò»¶¤¹¤ë¡×¤È¥é¥¸¥ªÆâ¤ÇÀë¸À¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¸å¡¢¼¼ÅÄ¤¬²þ¤á¤Æ¡Ö¥¯¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â²¶¤Ï»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤Á¤ã¤¦¡£¥¢¥Ê¥¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºï¤¤¤¸¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç²ò»¶¤·¤è¤¦¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²ò»¶¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¾®ËÙ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë£±¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡££³£°Ëü±ß²ó¤·¤Æ¡ÊÂß¤·¤Æ¡Ë¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¡£