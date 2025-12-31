¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡¢ËäÂ¢¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¹ðÇò¡¡¸½¾ì¤âÁûÁ³
¡¡ABEMA¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼SEASON2¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥·¡¼¥º¥ó2´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤Î»³Ãæ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤ÎËäÂ¢¶â¡×¤ÎÈ¯·¡¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡È½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤¬Ä©¤ó¤À¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¡¢¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»³ÅÄÉÒ¹°¤ò·Þ¤¨¡¢´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤ò³§¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡¢ËäÂ¢¶â¤Ë¾×·â¤ÎÅ¸³«
¡¡´¨¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë»³Íü¸©¤Î»³Ãæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¸ÊüÁ÷¡£½Åµ¡¤¬ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¹ì²»¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢´é½Ð¤·NG¤Î¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¦¥Ò¥í¥«¥ï¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¡¢¤¢¤½¤³¤¬²ø¤·¤¤¡×¤ÈÆÃÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤òNaokiman¤¬ÂåÆÉ¡£¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡Ä»ä¤Ï¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¸«Â³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¼«¿È¤â¤³¤ÎËäÂ¢¶âÈ¯·¡¤ò²èÌÌ±Û¤·¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·¡¤ê¿Ê¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°æ¸ÍÅÄ¤¬¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤ËÃµÃÎµ¡¤Î¥¢¥é¡¼¥È²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡£¤³¤³¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤Î³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê10Ê¬¤òÀÚ¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬»Ñ¤ò¸½¤·°ìÆ±¤Ï¶ÃØ³¡£Å·¸ù¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤ËËâË¡²¦¹ñ¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é°äÀ×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢°äÀ×Ä´ºº¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·úÊª¤ò·ú¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃÇÇ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ °ì²ó¤Ï·¡¤Ã¤ÆËäÂ¢¶â¤òËä¤á¤¿¤±¤ÉÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËä¤áÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢Å·¸ù¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¹ÃÑÉ¤È¤«¡¢Îò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°æ¸ÍÅÄ¤ä½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤ÎÇ¾Æâ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿½©»³¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡ÖËÜÊª¤À¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
