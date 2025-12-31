É×¤ÏÌ©¤«¤ËÉÔËþ¤òÎ¯¤á¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¸À¤¦¤±¤É¡Ä¡Úºñ¼è¤µ¤ìÉ×¤¬²ÈÄí¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³ Vol.8¡Û
¶¦Æ¯¤¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÁï¤Èµ×Èþ¤Ï¡¢²È»ö°é»ù²È·×¤òÀÞÈ¾¤·¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Áï¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î½ÐÀ¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ÈÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÄí¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ²¤¯Ãæ¡¢Éô²¼¤Î¥æ¥¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ìÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¡£¥æ¥¤Î²È¤ËÄÌ¤¤¡¢Â©»Ò¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤¬¤ÆÉ×¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÏÂ©»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¬¡Ö¥±¥Á¥±¥Á¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÊ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤«¤é¤³¤½²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
É×¤¬Â©»Ò¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤ºÂå¤ï¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢É×¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ×Èþ¤¬Àµ¤·¤¤¤è¡×
¡Öµ×Èþ¤ËÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¡Ä¡£
É×ÉØ¤Ç²È»ö°é»ù²È·×¤òÀÞÈ¾¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢É×¤Ï¼ÂºÝ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£
É×¤È¼«Ê¬¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤È¿®¤¸¤¿¤¤ºÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
(¥Í¥®¥Þ¥è)