ÊÆÄ¶ÅÞÇÉ¤Î²¼±¡µÄ°÷¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö±é½¬¤òÈóÆñ¡ÄÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃÓÅÄ·ÄÂÀ¡ÛÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤Ï£±£²·î£³£°Æü¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤ÏÃæ¹ñÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥ì¥Ê¡¼°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤é¤¬½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë±é½¬¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤äÃÏ°è¤ÎÂ¾¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤ò°Ò³Å¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¤È°Ò°µ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°èÃá½ø¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤äÂ¾¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡±é½¬¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£±£²·î£²£¹Æü¡¢¡Ö²¿¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤ÆÈãÈ½¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£