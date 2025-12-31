½÷²¦¶¯¤·¡¦¡¦¡¦°Ëß·À±²Ö¤¬°ø±ï£Ò£Å£Î£Á·âÇË¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×º¸¥Õ¥Ã¥¯ÈïÃÆ¤ÇµçÃÏ¤âµÕÅ¾¡¡¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×Ã¥¤¦¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó£Ò£Å£Î£ÁÁª¼ê¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦ºÂÀï¤Ç²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡É£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²²ó£±Ê¬£µ£¸ÉÃ¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±²ó¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢£Ò£Å£Î£Á¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¹¶Àª¤Ë¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÇÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²²ó½ª»Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¶Ë¤á¤¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÏÂç¤Î»ú¤Î£Ò£Å£Î£Á¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢²¿¤«¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó£Ò£Å£Î£ÁÁª¼ê¤¢¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½÷»Ò³ÊÆ®µ»¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥Ã¥¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½÷»Ò³ÊÆ®µ»¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤·¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Î²ø²æ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤»¤º¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤ÆÀåÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤â¤µ¤é¤Ë²áÇ®¡£Âç²ñ¤Î»öÁ°£Ö£Ô£Ò¤Ç¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤¬¡Ö°Ëß·¤µ¤ó¤¸¤ãÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡£¥à¥«¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö²ø²æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡¢¡ÖÂç¸æ½ê¤À¤â¤ó¡£¤³¤Á¤È¤é£±£¸Ç¯¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤ï¡×¡¢¡Ö¿Í¤Î°¸ý¤½¤ó¤Ê¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡×¡¢¡ÖÈà½÷¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤¿¤éÁ´Éô»ä¤Ë¤È¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡¢°Ëß·¤¬¡Ö¼«Ê¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×¡¢¡Ö»î¹çÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÝµÊ°¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ê¤Î¤«¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø²Ú¡Ù¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁÔÀä¤ÊÀú¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡££Ò£Å£Î£Á¤Ï°Ëß·¤¬¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡££²³¬µéÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¤«¡¢³¤³°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤â¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°Ëß·¤Ï¡Ö´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤«¡Ø·ù¤¤¡Ù¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬²¥¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾¡¤Ä¡££±£Ò¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡££Ò£Å£Î£Á¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡Ø¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Í½¹ð¤·¤¿¡£Á°Æü·×ÎÌ¸å¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤â¡¢°Ëß·¤Ï±þ¤¸¤º¤ËÁê¼ê¤Î¸ª¤ò²¡¤·¤ÆÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£