Ãæ¹ñ¤Î·³»ö±é½¬¡¡ÍêÁíÅý¡ÖÃ±È¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¸¢°Ò¼çµÁ³ÈÄ¥¤Î°ì´Ä¤È»ØÅ¦¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï31Æü¡¢¡ÖÃ±È¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¸¢°Ò¼çµÁ¤Î³ÈÄ¥¤ä¶¼Ç÷¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤ÏÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾´±¾ºÇ¤ÅÁÃ£¼°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¹ñ·³¤ÏÃæ¹ñ¤Î±é½¬¤ËÅö¤¿¤êÄ¾¤Á¤ËÊ¼ÎÏ¤òÅêÆþ¤·¡¢Ê¿»þ¤Î·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¡£·³¤ÎÅØÎÏ¤ä¸¥¿È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¤«¤éÆî¥·¥Ê³¤¤Ë¤«¤±¡¢¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£À¤³¦¤Î¿å±¿¤äËÇ°×¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤Å¨¾ð¤ä¼êÃÊ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¾´±¤éÁ´¤Æ¤Î¹ñ·³´´Éô¤¬¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤ÇÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¡¢ÀïÈ÷¤Îµ¬Î§¤ä»Ø´ø¤Î¸ú²Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î·³»ö±é½¬¤Ï29Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£30Æü¤Ë¤Ï¼ÂÃÆ¼Í·â¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤«¤éÂæÏÑ¤ÎËÌ¤äÆîÀ¾¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ27È¯¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÍêÁíÅý¤ÏÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾´±¾ºÇ¤ÅÁÃ£¼°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¹ñ·³¤ÏÃæ¹ñ¤Î±é½¬¤ËÅö¤¿¤êÄ¾¤Á¤ËÊ¼ÎÏ¤òÅêÆþ¤·¡¢Ê¿»þ¤Î·±Îý¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¡£·³¤ÎÅØÎÏ¤ä¸¥¿È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤Å¨¾ð¤ä¼êÃÊ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¾´±¤éÁ´¤Æ¤Î¹ñ·³´´Éô¤¬¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤ÇÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¡¢ÀïÈ÷¤Îµ¬Î§¤ä»Ø´ø¤Î¸ú²Ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ·³¤Î·³»ö±é½¬¤Ï29Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£30Æü¤Ë¤Ï¼ÂÃÆ¼Í·â¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤«¤éÂæÏÑ¤ÎËÌ¤äÆîÀ¾¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ27È¯¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë