²¶¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¡ª ¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤ë¡ª Í¸À¼Â¹Ô¤Î·è¾¡ÃÆ¡£À»ÏÂ³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏìÅÍß¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·Â³¤±¤ë¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë£³¡Ý£± ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë12·î31Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àby Fujitsu
¡Ö¤â¤¦¼¡¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÀ¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÀäÂÐ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À»ÏÂ³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿12·î29Æü¤Î£±²óÀï¡¦ÆáÇÆÀ¾Àï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¸å¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£²²óÀï¡¦ÆÁÅç»ÔÎ©Àï¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎMFÌî¡¹µÜÁó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÉÛ»Ü¤¬¡¢GK¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡ÊÌî¡¹µÜ¤«¤é¥Ñ¥¹¤¬¡ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢33Ê¬¤ËMF±öÅÄÎ¿±û¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿À»ÏÂ³Ø±à¤Ï²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤Ö£³²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÛ»Ü¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°È¾25Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éMF¸åÆ£Îç¹Ä¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÁ°È¾¤Î¼ºÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¡ÊÉÛ»Ü¤¬¡Ë¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤«¤é¼º¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ï¥·¥ç¥Ü¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Ã¸«À®»Ê´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢34Ê¬¤Î¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¾õ¶·¤Ç¼º¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉÛ»Ü¤ÏÁ°È¾¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡²Ã¸«´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉÛ»Ü¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤â¤¦´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤Ç¤â¤Þ¤À¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢°ÂÅÈ¤Î´¶¾ð¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¤Ï²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÉÛ»Ü¤ÏÉé½ý¤Ç·ç¾ì¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â²ø²æ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Áª¼ê¸¢¤ÏÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤ÎìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤¬·ë¼Â¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤Ç¤ÏËè²ó¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¼è¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¿ô¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÀ»ÏÂ³Ø±à¤Î10ÈÖ¤Ï¡¢¼¡Àï¤ÎÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç¤â¡¢ìÅÍß¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾®ÎÓ·ò»Ö¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
取材・文◆小笠健志(フリーライター)
