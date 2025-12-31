¡ÖÄäÀï¤ÏÊ¿ÏÂ¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¬¥¶¤ÎÃÏ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¡Á¥¬¥¶¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¸«¤¿¸½¼Â¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¡¢ÄäÀï¸å¤âÂ³¤¤¤¿¶õÇú¤Î¸½¼Â¤ä¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Â÷¤µ¤ì¤¿¸½ÃÏ¤ÎÀ¼¤ò¡¢ÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î»ÈÌ¿¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ê¹ñºÝÉô¡¡¥ª¥³¡¼¥Î³¨Èþ¡Ë
¢£ÄäÀï¤Ø¤Î´õË¾¤È¸½¼Â
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï10·î¤ËÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¤¬¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï9·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÄäÀïÁ°¤Ï¡¢Áê¼¡¤°¹¶·â¤È¡¢¸·¤·¤¤±ÒÀ¸´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤Ï¾ï¤ËËþ¾²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°åÎÅ´Ä¶¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄäÀï¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¶¡¼¥ó¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÎéÇÒ»þ¹ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±²»¡Ë¤¬1Æü²¿ÅÙ¤âÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤¬¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤¹¤³¤·³èµ¤¤¬¤Ç¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ë¤è¤ê¹ç°Õ¤¬ÇË¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÈÄäÀï¡É¤¬´°Á´¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ëÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Î¡Ê¸½ÃÏ¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¹¤´¤¯²ûµ¿Åª¤Ç¡¢ÄäÀï¤¬¤¤¤ÄÇË¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤ä´õË¾¤òÊú¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¡£ÄäÀï½éÆü¤Ë¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥¬¥¶»Ô¤ÎÊý¸þ¤ËÈôÍè¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄäÀï¸å¤Ï´µ¼Ô¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¤Þ¤¿¶õÇú¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄäÀï¤ÏÊ¿ÏÂ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÄäÀï¸å¤â²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»ä¤ÎÆ±Î½¤Î²ÈÂ²¤â¤¤¤Æ¡¢ER¡á¶ÛµÞ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢´Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¤±¡×
³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÉÂ±¡¤ä½É¼Ë¤Ë¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«Âð¤Ê¤É¤«¤éÄÌ¶Ð¡£¼«Âð¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï2Ç¯´Ö¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¶Ë¸Â¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ
¿©ÎÁÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¿©¤ÙÊª¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤âµ®½Å¤Ê¤ª²Û»Ò¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÇú·â¤Ç²È¤ò¼º¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×
ÌÀÆü¤Î¿©¤ÙÊª¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÎÙ¿Í¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¿©»ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Ê¬¤±¹ç¤¦¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁá¤¯¥¬¥¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¶õÇú¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤º¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢£¿´¤Î½ý
Çú·â¤Èº®Íð¤¬Â³¤¯¥¬¥¶¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î½ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿´µ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿10ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢±¦¼ê¤ÈÎ¾Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯Ê¹¤¯¤ÈÄï¤â¥±¥¬¤ò¤·¡¢·»¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤ÎÇú·â¤äÁÓ¼ºÂÎ¸³¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤Êµ²±¤È¤·¤ÆÆÍÁ³¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÈà¤é¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Ã¯¤Ë¤³¤ó¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤È¤·¤Æ
¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÆ±Î½¤Î²ÈÂ²¤¬±¿¤Ð¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ÈÀäË¾¡¢¼ºË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤¤¤Ä»¦¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¿¹²¬°å»Õ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±¤¸¥¬¥¶¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¬¥¶¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÆüËÜ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ö»ÈÌ¿¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ï¤¿¤·¤ËÂÐ¤·¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¥¬¥¶¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¬¥¶¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹Ô¤¯Á°¤«¤é¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥¬¥¶¤Î»ÔÌ±¤¬¶õÇú¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ò1Æü¤âÁá¤¯¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌ¿¹Ë¡×¤ÎÂ¸Â³´íµ¡
¿¹²¬¤µ¤ó¤ò¥¬¥¶¤ØÇÉ¸¯¤·¤¿¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤Ï¡¢2026Ç¯¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ËÌó1²¯¡Á1²¯2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1846²¯¡Á2215²¯±ß¡Ë¤ÎÍ½»»¤òÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·º£·î¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Î¿·¤¿¤Êµ¬À©¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÅÐÏ¿¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝNGO¤Î¥»¡¼¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÐÏ¿¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤«¤éµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±ÃÄÂÎ¤Î¹ñºÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ó¥¶¤¬¼º¸ú¤·¡¢¥¬¥¶¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ø¤Î¹çË¡Åª¤ÊÊª»ñÈÂÆþ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ»±ç½õ¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸º¤é¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¥¬¥¶ÃÏ¶èÊÝ·òÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â414¿Í¤¬»àË´¡¢1142¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯12·î27Æü»þÅÀ¡Ë¿¹²¬¤µ¤ó¤é¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÌ¿¤ò¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡Ö¿ÍÆ»»Ù±ç¤Î¸¢Íø¡×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç»Ù¤¨È´¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£