¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÂçÄÅ¡¦»³¾ë´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÀï¤¨¤¿¡×4Ç¯Á°¤Î´°ÇÔ¤«¤é¡ÄÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤¹
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡ÂçÄÅ2¡½0ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½àV¤ÎÂçÄÅ¤¬¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÂÐ·è¤Ë´°¾¡¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÃúÇ«¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤¤Ê¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢¸åÈ¾8Ê¬¤ËMF»³ËÜÍã¤¬±¦¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£Æ±28Ê¬¤Ë¤ÏDFÂ¼¾å·Ä¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£»³¾ëÊþÂç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Áê¼ê¤Î°µÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ï21Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤â¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£»³¾ëÊþÂç´ÆÆÄ¤Ï°ìËÜ¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤º¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿4Ç¯Á°¤Î»î¹ç¤ò¡Ö¼é¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¤¢¤Î»þ½é¤á¤ÆÂÎ´¶¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î°µÎÏ¤ò¤É¤¦¤Ï¤¬¤»¤ë¤«¡×¤ÈÅö»þ¤Î·Ð¸³¤ò¤½¤Î¸å¤Î»ØÆ³¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï24Ç¯¤Ë¹â±ßµÜÇÕU¡½18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©ÇÆ¡£º£²Æ¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÉé¤±¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÀï¤¨¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£