¡Ö¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤È¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¡Á¥¬¥¶¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¸«¤¿¸½¼Â¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿°åÎÅÊø²õ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤·¡¢¡Ö°åÎÅ¤Ï¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¹ñºÝÉô¡¡¥ª¥³¡¼¥Î³¨Èþ¡Ë
¢£¡ÖËèÆüÊ¹¤³¤¨¤ëÇú·â²»¡×¥¬¥¶Æþ¤êÄ¾¸å¤Î¾×·â
¡Ö¥¬¥¶¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢ËèÆüÇú·â¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¡ÊMSF¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2025Ç¯9·î¤«¤é¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿°å»Õ¤Î¿¹²¬¿µÌé¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤Î¥¬¥¶»Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÏÄäÀïÈ¯¸úÁ°¤Ç¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤â¡Ö´í¸±¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·½ù¡¹¤Ë´¶³Ð¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÇÂ³Åª¤ËÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡È»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡É¤òÃÎ¤êÒêÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌ¿¤Î½Å¤µ¤Î°ã¤¤¡×¤ËÍÉ¤ì¤ë¿´
¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¤¬³èÆ°¤¹¤ëÉÂ±¡¤ä½É¼Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢GPS¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°å»ÕÃÄ¤Î»ÜÀß¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ¿¤Î½Å¤µ¤Î°ã¤¤¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÂ±¡¤Î³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¡Ö¿ÍÆ»¥¨¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ù±ç³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¶è°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶õÇú¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍ½¹ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î³èÆ°¾ì½ê°Ê³°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤³¤â´í¸±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤½¤¦Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£ÂàÈòÍ×µá¤ÈÆîÉô¤Ø¤Î°ÜÆ°
¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¥¬¥¶»Ô¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¬¥¶ºÇÂç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤À¤Ã¤¿¥·¥Õ¥¡ÉÂ±¡¡£¤¹¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Î¹¶·â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÉÂÅï¤¬´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°³«»ÏÄ¾¸å¤Î9·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬»ÔÆâ¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®°÷¤òÁÝÆ¤¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÁí¹¶·â¤ò³«»Ï¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤«¤é¤ÎÂàµî´«¹ð¤ËÈ¼¤¤³èÆ°µòÅÀ¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¬¥¶»Ô¤Ç¡Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥¬¥¶ÆîÉô¤Î¥Ç¥¤¥ë¥¢¥ë¥Ð¥é¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤É¤âÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ï¡¢¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é²¿ÅÙ¤âÄ¹µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦²á¹ó¤ÊÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¹ñºÝ»Ù±çÃÄÂÎ¤ËÂ°¤¹¤ë°å»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÜÆ°¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤é¤¬ËÌÉô¤«¤éÆîÉô¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÈÏ¢Íí¤·¡Öº£¤«¤éÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ç¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Èµö²Ä¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤À¡£
ÀïÆ®¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤È¼êÅö¤Æ¤òÂÔ¤Ä½ýÉÂ¿Í¤¿¤Á¡£¤ä¤¬¤ÆÁí¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°åÎÅ³èÆ°¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄä»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤¬µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿ÆîÉô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤«¤é¿Í¡¹¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¢£¥Æ¥ó¥È¤Î²¾ÀßÉÂ±¡¤Ç¤Î°åÎÅ
¿¹²¬°å»Õ¤¬¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ö²¾ÀßÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈæ³ÓÅªÀßÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç°å¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶»Éô³°²Ê°å¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤Ç2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¢£°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊø²õ¤È¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
CT¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢¥¬¥¶Á´ÂÎ¤Ç¤ï¤º¤«¿ô¤«½ê¡£¤Þ¤¿¡¢Çú·â¤ä½Æ·â¤Ç¶»¤òÉé½ý¤·¤¿´µ¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ê¤éÉ¬¤ºCT¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤Ç¤â¡¢»£¤ì¤Ê¤¤¡£¶õÇú¤ÇÂÎÃæ¤Ë¤¬¤ì¤¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤«¤éÁ´¤Æ¼è¤ê½ü¤¯ÂÖÀª¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
ÇúÈ¯¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¹üÀÞ¤ä¤ä¤±¤É¡¢¿À·Ð¤ÎÃÇÎö¡¢Â¡´ï¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¶õÇú¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Æ¤â¡¢ÇúÈ¯¤Ë¤è¤ëÇËÊÒ¤Ê¤É¡¢ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ÛÊª¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë´µ¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¼õ½ý¤«¤é¡Ë2½µ´Ö¤«¤é1¤«·î´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤ËÇ¿¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤«¡¢·ì´É¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÇ¿¤ß¤¬¤Ç¤¤ÆÇËÎö¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Ï¥¨¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Ç¡¢½ý¸ý¤Ë¥Ï¥¨¤¬¤¿¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹³¶ÝÌô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£»¨¹üÀÞ¤Î¼£ÎÅ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶âÂ°À½¤Î¸ÇÄê¶ñ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ê¡Ö·³»öÅ¾ÍÑ¤Î¶²¤ì¡×¤òÍýÍ³¤ËÈÂÆþ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ»½Ñ¤â¤¢¤ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥â¥Î¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬¿Í¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¿Í¤È¤«½¡¶µ¡¢È©¤Î¿§¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤±¤¬¿Í¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤¿¤¤¡£À¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤ÇºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¡Ö°åÎÅ¤Ï¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
°åÎÅµ¡´Ø¤ä°ûÎÁ¿å¤òÇÛµë¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¿ÍÆ»´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Æ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÉÑÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°åÎÅ¤Ï¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤ÀÌ¿¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Ã¯¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
