¶¿¤Ò¤í¤ß¡¡ÍèÇ¯¤Ï¤±¤ó¶ÌÄ©Àï¤Ç¹ÈÇò¡©¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÍèÇ¯¤Ï¡Ä¡×¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÆñµ»À®¸ù
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬31Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤é¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡£¶¿¤Ïº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç½Ð¾ì¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿¶¿¡£¼ã¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¤¤¤¤¡Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2²¯4000Ëü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤ò²Î¤¦¡£¡Öº£Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥´¥¦¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤¬¡£½Ð±é¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤«¤é¤±¤ó¶Ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¿¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÍèÇ¯¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¡Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ë¡¢¡È¤¢¤ì¡©¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤¸¤ê¤Ç¤±¤ó¶Ì¤Ç¤ÎºÆ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç¤ï¤¶¤ÈÆñ¤·¤¤µ»¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ®¸ù¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¶¿¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¡Ê¤±¤ó¶Ì¤Ç¤Î½Ð¾ì¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¿¤Î¤±¤ó¶Ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢»°»³¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÍ¤¬¡ÊÍèÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£