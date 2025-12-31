µÈÎÉÂçÌï¤¬¾×·â¤Î2²ó¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥ÁKO!°æ²¬¤ÎÄ¾·Ï¸åÇÚ¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¹ñÆâºÇÂ®¥¿¥¤5ÀïÌÜ¤Ø²¦¼ê
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé7°Ì ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÆ±µé7°Ì¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2²ó27ÉÃKO¾¡¤Á¤·¡¢WBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£24Ç¯6·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡Ê°úÂà¡Ë¤ËÊÂ¤ÓÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤éÂç¿¶¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÎÉ¤â¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¡£2²ó¡¢Áê¼ê¥¸¥ã¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÈÎÉ¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤ÏÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¾å¤²¤¿¡£
¡¡²÷¾¡¤Çº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿µÈÎÉ¤Ï¡Ö¡Ê¤¤¥¢¥Þ¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¡ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«¿®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Î¤¿¤áº£²ó½é¤á¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ë³¬µé¤ò²¼¤²¤¿¡£Ìó10¥¥í¤Î²á¹ó¤Ê¸ºÎÌ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÎý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ÊÂÎ½Å¤Î¡ËÍî¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹ÂÐºö¤è¤ê¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£ÅìÇÀÂç¤È¥¸¥à¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢¡ÖµÈÎÉÂçÌï¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¥Û¡¼¥×¤«¤é¼çÌò¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ»þÂå¤Ë3ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÁ°WBA²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÀ¤³¦Àï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹â¸«¤¬12·î17Æü¤ÎÅý°ìÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢É¸Åª¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖWBA¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í5ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ø¡È²¦¼ê¡É¡£¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëµÈÎÉ¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤ÎÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£