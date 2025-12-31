¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬¡ÖÂ©»Ò¤È¤ªÂ·¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥é¥Ö¡×Åê¹Æ¡¡¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡¤â¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ©»Ò¤È¤ªÂ·¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥é¥Ö¡×¤Èµ¤·¡¢£²¤ÄÊÂ¤ó¤À¿·¤·¤¤¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ç»¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¼ê»ØÉôÊ¬¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¦¥§¥ÖÉôÊ¬¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÀÖ¤ÎºÙ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼ºÇ¹â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ªÂ·¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ªÂ©»Ò¤¯¤ó¤â¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡¤â¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÌîµå¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡¡¾Íè³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£