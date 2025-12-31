¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¡¦°æ²¬°ìæÆ¤Î¡ÈÆùÂÎ¡É¤Ï¡ÄÄ¹Ã«ÀîÊæÀÑ»á¡ÖS¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Î¡ÈÆùÂÎ¡É¤Ë2¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾µé½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë°æ²¬¡£¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5³¬µéÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤Î±ÇÁü¤Ç°æ²¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Lemino¤Î²òÀâ¤Ç¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÀîÅç³Ô»Ö»á¡Ê55¡Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤â3³¬µé¤ÇÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÊæÀÑ»á¡Ê45¡Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¶ÚÆùÎÌ¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°æ²¬¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¡Ê°æ²¬Áª¼ê¤â¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢´üÂÔ¤·¤¿¡£