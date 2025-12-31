ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡ÁáÄ«¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÃçÎÉ¤·¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ÖÇú²»¤µ¤»¤¿¼Ö¤Ç¡×¡¡¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¶ÄÅ·
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÌë¹¹¤«¤·¤ò¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÖÌë¹¹¤«¤·¤Ï¤½¤ó¤Ê¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Ìë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÌëÄà¤ê¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤Ï¡Ö1²ó¤µ¡¢Ä«¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö²¶¤¬ÌëÍ·¤Ó¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤Ë»¤·¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡£ÂÎÎÏ¤¹¤²¤¨¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÀ¨¤¤Ë»¤·¤¤»þ´ü¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡¢¤¹¤²¤¨Çú²»¤µ¤»¤¿¼Ö¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¥«¥á¥é¤È¤«²ó¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤½¤Î¼Ö¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃì¤Ë³×¥¸¥ã¥óÌµÍý¤ä¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÂµ¸ý¤ò¡Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÉðÅÄ¿¿¼£¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÚÂ¼¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È°ì½Ö¶Ã¤¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÂóºÈ¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¡Öº£Ã¯¤Ë¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¼è¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÉðÅÄ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£