¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎMVP¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹²òÀâ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥àÃæ¤Ë¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò»î¹çÄ¾Á°¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢°ì±©¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¢¥é¤È´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼ä¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎMVP¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬º£Ç¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÅÐ¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÉü³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
