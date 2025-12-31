¤â¤¦¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤Ï¡©¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü
·à¾ì¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤È¤·¤ÆÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¤½¤Î½Ð±é¼Ô27Ì¾¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º/¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÄ¾ÀÜÅªÂ³ÊÔ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
Á´ËÆ¤¬Ì¤¤ÀÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤«¤®¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º/¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÄ¾ÀÜÅªÂ³ÊÔ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥Î¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÌá¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥Ê¡¼¤¬¡ÖËº¤ì¤ë¤Ê¡¢Àµ³Î¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤ÈÊÌ¤Î¼¡¸µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤òÌá¤¹²áÄø¤ÎÃæ¤Ç²¿¤é¤«¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ç²è¤Î¸ø³«¤ÏÌó1Ç¯¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¸ø³«¤Þ¤Ç¤ËMCU ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥µ¡¼¥¬¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥µ¡¼¥¬¤Î±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü (¶â)ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤Ç¤¹¡£
Source: YouTube (1,2)