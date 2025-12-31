¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¡È»Ð¤Î¿ä¤·¡ÉK-POP¥¤¥±¥á¥ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÄï¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£SOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Î»Ð¤Î¡È¿ä¤·¡É
29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2ÁÈ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¹¥Ó¥ó¤ÈÆ»»Þ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ»»Þ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë»Ð¤¬TOMORROW X TOGETHER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ëý¤ÎÄï¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Î»Ð¤Î¡È¿ä¤·¡É
¢¡¥¹¥Ó¥ó¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2ÁÈ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¹¥Ó¥ó¤ÈÆ»»Þ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
#Ç¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025 ¤Ë¤Æ #Æ»»Þ½ÙÍ¤ ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª— TXT JAPAN OFFICIAL (@TXT_bighit_jp) December 30, 2025
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿???@728_Storm#¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò#TOMORROW_X_TOGETHER #TXT#TXT¤È²á¤´¤¹Åß pic.twitter.com/GCjDGWjfKn
¢¡¥¹¥Ó¥ó¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
Æ»»Þ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë»Ð¤¬TOMORROW X TOGETHER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ëý¤ÎÄï¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û