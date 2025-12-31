¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ëÇ¢ª¥¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¤¬52ËüºÆÀ¸¡ÖÇ¤â¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö·Ý¿Í¤«£÷¡×
¤æ¤Ã¤¯¤ê´é¤ò¶á¤Å¤±¤ëÇ¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¥¥¹¡Ä¡Ä¡ª¡©¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ªÇ¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Ê¹ÔÆ°¤ÈÌû²÷¤ÊÈ¿±þ¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç52Ëü7000²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤Á¤å¤Ã¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¯¤Ã¡ª¡ªww¡×¡ÖÇ¤â¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤ë¤ó¤À¤Êw¡×¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡©¤Ã¤Æ´é¤¬¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ëÇ¢ª¥¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¡Û
¥¥¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¢¤ó¤³¤ÎÆü¾ï¡Ê@anko_202402¡Ë¡×¤µ¤Þ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°¦Ç¡Ö¤¢¤ó¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¿©Âî¤Ç¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¤µ¤ó¤¬¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¡¢´é¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤Î¥¥¹¡Ä¡Ä¡ª¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä
ÆÍÁ³¤Î³ú¤ß¤Ä¤¹¶·â¡ª¡ª¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ë»×¤ï¤ºÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö¤Õ¤Õ¤Ã¡×¤È¾Ð¤¤¤¬¸ý¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö¤¢¤«¤ó¤ä¤í～¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¡Ä
¤æ¤Ã¤¯¤ê´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¹¶·â¤¹¤ëºö»Î¤ÊÇ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÇ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ó¤ä¤í～～¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¡ª´é¤ò¤°¤¤～¤Ã¤È¸å¤í¤Ø¤È°ï¤é¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤¨¡©²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÇ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÇ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Æ¤âÌµÍý¤ä¤í～¡ª¡×¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÍý¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±Êý¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤´¼Â²È¤ÎÇ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
½ª»Ï¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÇ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢TikTok¤Ç52Ëü7000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤å¤Ã¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥Ñ¥¯¤Ã¡ª¡ªww¡×¡ÖÇ¤â¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤ë¤ó¤À¤Êw¡×¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡©¤Ã¤Æ´é¤¬¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤âÇ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÇÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¡ª
ÉáÃÊ¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¢¤ó¤³¤ÎÆü¾ï¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°¦Ç¡¦¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¼ç¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÀÞ¡¢¤´¼Â²È¤ÎÇ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤´¼Â²È¤ÎÇ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ç¤Á¤ã¤ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¢¤ó¤³¤ÎÆü¾ï¡Ê@anko_202402¡Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£