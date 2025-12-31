¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡ÀçÂæ¤Ç¼ç¼´Ã´¤Ã¤¿MF¤¬µ¢´Ô¡¡¸µWÇÕÀï»Î¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¡Ú2025Ç¯¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÆ°¤¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤â¡¢Íè¤ë¤Ù¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î25Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¸µWÇÕÀï»Î¤Î²ÃÆþ¤ä¡¢J2¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥é¡¼¤Î¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ø¤Îµ¢´Ô¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï25Æü¡¢MF¶¿²ÈÍ§ÂÀÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¶¿Î¤¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¿²ÈÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤¨¤ë¤³¤È¤ä¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤ÇÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯Á°¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¤¡¢£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤È¥´¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF´¥µ®»ÎÁª¼ê¡Ê37¡Ë¤¬À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìî½§¹â¹»»þÂå¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï³¤³°¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¡£2021Ç¯²Æ¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½¤ØÉüµ¢¸å¡¢Íâ22Ç¯²Æ¤«¤é¤ÏÀ¶¿å¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á36»î¹ç½Ð¾ì6ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤äÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê¡¢¼ò°æ¹âÆÁÁª¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2018FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¥Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±þ±ç¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¬°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DF»³ÅÄ³¤ÅÍÁª¼ê¡Ê¥¿¥³¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¹/¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢FW¶¶ËÜÎ¦ÅÍÁª¼ê¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ ¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ëÉüµ¢¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿À®Ä¹¤ò¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤¯¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£