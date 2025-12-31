¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡¿Íµ¤¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤é¤¬ÂàÃÄ¡Ú2025Ç¯¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÆ°¤¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤â¡¢Íè¤ë¤Ù¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î27Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡¢MFÂÁÌÚ¹¯ÌéÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ç¤Ï4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼ç¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Ä¹Âµ¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢°ÜÀÒÈ¯É½»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¶áÇ¯»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤âÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½÷À¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ14¤Ï¡Ö¿À¸Í¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯´Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¹ÁÄ®¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ28Æü¤Ë¤Ï¡¢DF¾®ÃÓÍµÂÀÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ëÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¿À¸Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡29Æü¤Ë¤Ï¡¢MFÝ¯°æÃ¤ÆÁÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤À¤Ã¤¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¼ç¤ËJ2¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÀÑ¤ß¡¢º£Ç¯¤ÏÄ»À´¤Î¼ç¼´¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯°æÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊºßÀÒ¤·¤¿¡Ë°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡30Æü¤Ë¤Ï¡¢GK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥ÊÁª¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ç¤Ë¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ª¥ÓÁª¼ê¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¿û¸¶ÃÒ¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¡¢µÜ¸¶Íµ»Ê¥³¡¼¥Á¡Ê45¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎ´Àµ¥³¡¼¥Á¡Ê48¡Ë¡¢Æ£¸¶¼÷ÆÁGK¥³¡¼¥Á¡Ê55¡Ë¡¢¼ÄÅÄÍÎ²ð¥Á¡¼¥Õ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡Ê54¡Ë¡¢ÇßÌÚ¶Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á·ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê35¡Ë¡¢ÃÝÃæÃ£ÏºÊ¬ÀÏÃ´Åö¡Ê33¡Ë¡¢Åè¾Ê¿Ê¬ÀÏÃ´Åö¡Ê40¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18¤ÎËÌËÜµ×¿Î±Ò¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿û¸¶»á¡¢µÜ¸¶»á¡¢ËÌËÜ»á¡¢Æ£¸¶»á¡¢ÃÝÃæ»á¡¢Åè»á¤Ï¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç2000Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëËÌËÜ»á¤Ï¡¢ÂàÇ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆºßÀÒÃæ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤È·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£