2Ç¯Á°¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡Ö¤¨¤°¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡JÆâÄê¥³¥ó¥Ó¤¬¤±¤ó°ú¡ÄÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡×
¾»Ê¿MF»³¸ý¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï12·î31Æü¡¢¼óÅÔ·÷8²ñ¾ì¤Ç2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È16¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤Ë4-0¤Ç²÷¾¡¡£¿·½Õ1·î2Æü¤Î3²óÀï¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤ÎÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»³¸ý¹ëÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÂçÎÌÅÀ¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢Ä¹Íþ´î¡Ê¤ª¤µ¡¦¤ê¤å¤¦¤¡¢3Ç¯¡Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬ÂçÍÉ¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ë²÷¤Ê±¦ÂÃÆ¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î´ÇÈÄMF¤¬¡¢É¾È½ÄÌ¤ê¤ËÌöÆ°¡£½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¾»Ê¿¤¬Ì¥ÏÇÅª¤Ê»î¹ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡J2¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë»³¸ý¤ÏÁ°È¾7Ê¬¡¢±¦MFÈÓÅçÊËÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ë±¿¤ó¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤«¤ï¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¥·¥å¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ß¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÆÆ»¤¬¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¹âÃÎ¤ÎGK¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¤³¤Î10Ê¬¸å¤Ë½Ð¿§¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£»³¸ý¤Ë¥Ñ¥¹¤òÍÂ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÆþ¤ê¤¹¤ëÄ¹¤¬Á´Â®ÎÏ¤ÇÅ¨¿Ø¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£»³¸ý¤«¤éÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿GK¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÌð¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦¤è¤ê±¦Â¤ò»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³¸ý¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï36Ê¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¹©Æ£ÆØ»Î¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ºÇ½ª¥Ñ¥¹¤òÇÛµë¡£ÈÓÅç¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñÁ°¡¢¡Ö1»î¹ç¤Ë¤Ä¤1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤À¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¤ËÄ¹¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤ò½³¤ê¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¤ÎÂçÀª¤¬·è¤·¤¿¡£¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ¸¤Ü¤¦¤¹¤ë¾»Ê¿¤é¤·¤¤4ÅÀÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯À¸¤Î¥¨¡¼¥¹FWÎ©ÌîµþÌï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬DF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿Ä¹¤Î°ìÂÇ¤âGK¤ËÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ï¤ÍÊÖ¤ê¤òºÆ¤ÓÎ©Ìî¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¬ÁÇÁá¤¯²ó¼ý¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï±¦Â¤ÇÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¡¡
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹¤Ï¡Ö2ÅÀÌÜ¤â»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÏÂ¸µ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¤â¡Ê¼éÈ÷¤Î¡ËÎ¢¤ØÈ´¤±¤ëÆ°¤¤òÂ¿¤¯¤·¤è¤¦¤È¡Ê»³¸ý¡Ë¹ëÂÀ¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤¿¤·¡¢Áê¼êDF¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¹¤á¼è¤ëÆ°¤¤â¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾13Ê¬¡¢Ä¹¤¬Ãæ±û¤«¤éÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤À¸å¡¢¹âÃÎ¤Î¼éÈ÷¤ò´°Á´¤ËÀÚ¤êÎö¤¯ÀäÉÊ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò»³¸ý¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼«Ëý¤Îº¸Â¤ÏÉÔÈ¯¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÊÄ¹¡ËÍþ´î¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
»³¸ý¤âÄ¹¤âFC LAVIDA¤Î½Ð¿È
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾»Ê¿¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÃæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î³¹¥¯¥é¥Ö¡¢FC LAVIDA¡Ê¥é¥ô¥£¡¼¥À¡Ë»þÂå¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆU-15¤«¤éÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°ÎºÍ¤À¡£¡¡
¡¡Ä¹¤Ï1Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Âè102²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢1²óÀï¤«¤é3ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£Ãæ¤Ç¤âÇÔ¿§Ç»¸ü¤À¤Ã¤¿2²óÀï¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀÃÆ¡¢3²óÀï¤â»Ä¤ê2Ê¬¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ÎPKÀï¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çµó¤²¤¿Àé¶â¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î»³¸ý¤ÏÄ¹¤è¤ê¤¹¤´ÏÓ¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢U-16ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬Æ±¤¸¤¯¹â¹»1Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Î¾å¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤³èÌö¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¨¤°¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¡¡
¡¡º£½Õ½¢Ç¤¤·¤¿°²ÅÄÅ°´ÆÆÄ¤Ï»³¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ©¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈà¤Î·Á¡£º£Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ì°Ê³°¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¸©Í½Áª¤Ç¤âÄ¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ï¿ÆÄ»¤¬¤Ò¤Ê¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÀîºê¤Î¸þÅç·ú¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¹¥«¥¦¥È¤â´ÑÀï¡£¡ÖÄ¹·¯¤ÏÆÍÇËÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¡£Àîºê¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥É¤«¥·¥ã¥É¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Î³èÌö¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤Ï¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï6604¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤ËÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ä¹¤â»³¸ý¤âÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ´ÑÀï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤À¤±¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê²ÏÌî Àµ / Tadashi Kawano¡Ë