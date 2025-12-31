Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¡Ö¤â¤·Éé¤±¤¿¤é¡×¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤ò´°Éõ¡ÄÀäÂÎÀäÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¼ç¾¡ÖÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡×
¿À¸Í¹°ÎÍDFº£°æÑÛÂÀÏ¯¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç·è»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFº£°æÑÛÂÀÏ¯¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥é¥¹¥È1Êâ¡¢Í¦µ¤»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤á¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀäÂÎÀäÌ¿¤Ë¸«¤¨¤¿°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤Ü¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÁ°¶¶°é±Ñ¤Ïº¸±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇGK¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëº£°æ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢Áê¼ê¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦ÂÎ¤¬ÀµÄ¾Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ï¥é¥¹¥È1Êâ¡¢¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤éÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥é¥¹¥È1Êâ¡¢Í¦µ¤»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤³¤½²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤ÐÆ²¡¹¤¿¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÎÆâ¤ËFW¤Î¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¤Î¤â¥²¡¼¥à¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ«½ã°ì´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Û¤É¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¬¸¥¿ÈÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¹â¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ÈÁÇÁá¤¤¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éFWÃÓ°í¼ù¤¬2ÆÀÅÀ¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤¿Á°²ó²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¼éÈ÷¤«¤é¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼éÈ÷¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥ë±¿¤Ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¯¤·¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¤¬ËÜÅö¤ËÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤ÇÀäÂÐ¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢1Ëç¤ÏÀäÂÐ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç80Ê¬´ÖÁö¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÁ°Æü¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤â¤·Éé¤±¤¿¤é¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×º£°æ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¼«¼¼¤Ç¡ÖÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ò¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤Ç¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¸åÈ¾¤Ç¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£2²óÀï¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢Á´°÷¤ÇÇ¯¤ò±Û¤»¤ë¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¯ºë¶Ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î¥Ù¥¹¥È8¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¿®¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ëÁ°²ó²¦¼Ô¤Î·âÇË¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë