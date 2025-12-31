¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£Í£Æ´ÖÞ¼¤¬Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤â¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï£Ð£ËÀï¤Ç£²²óÀïÇÔÂà
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡¶½¹ñ£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£³¡½£±¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£³£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë
¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£²²óÀï¤Ç¶½¹ñ¤Ë£±¡½£±¤«¤é£Ð£Ë¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤À¤¬Á°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾£±£¹Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÇË¤Ã¤¿£Í£Æ´ÖÞ¼°íºé¡Ê¤¤¤Ã¤µ¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´ÖÞ¼¤Ï¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¤Î£±²óÀï¡Ê£²¡»£°¡Ë¤Ç£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¤Ç£±¿ÍÌÜ¤¬»ß¤á¤é¤ì¡¢£³¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¡££´¿ÍÌÜ¤¬Âç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤ÇÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤¿´ÖÞ¼¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÃç´Ö¤È¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½é½Ð¾ì¤È½é¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë