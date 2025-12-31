¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÀÅ²¬¸©Àª¤Ïµ´Ìç¤Î£Ð£ËÀï¤Ç£²£°£±£°Ç¯ÅÙ¤«¤é£±£°Ï¢ÇÔ¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¡¡
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£³¡½£±¡ËÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£³£±Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë
¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬£²²óÀï¤Ç¶½¹ñ¤Ë£±¡½£±¤«¤é£Ð£ËÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾£±£¹Ê¬¤Ë£Í£Æ´ÖÞ¼°íºé¡Ê¤¤¤Ã¤µ¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤·¤«¤·£Ð£ËÀï¤Ç¤Ï£³¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤Î£Ð£ËÀï¤ÇÀÅ²¬¸©Àª¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯ÅÙ¤Î£±²óÀï¡¦Æ£»ÞÌÀÀ¿¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î¸å¤Ï£±£°Ç¯ÅÙ¤ÎÀÅ²¬³Ø±à¡¢£±£²Ç¯ÅÙ¤Î¾ïÍÕÂçµÌ¡¢£±£µÇ¯ÅÙ¤ÎÆ£»ÞÅì¡¢£±£·Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¶¿åºù¤¬µÖ¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Ç¯ÅÙ¤ËÀÅ²¬³Ø±à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤ÓÆ£»ÞÌÀÀ¿¡¢ÀÅ³Ø¡¢³«À¿´Û¡¢ÀÅ³Ø¡¢ÀÅ³Ø¤ÈÎÞ¤ò¤Î¤ß¡¢£Ð£ËÀï¤Ï£±£°Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©Áª¼ê¸¢·è¾¡¡ÊÂÐÆ£»ÞÅì¡Ë¤Î£Ð£ËÀï¤Ç£²ËÜ¤ò»ß¤á¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ç£ËµÈÅÄÁÔÇÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£±ËÜ¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÁê¼ê¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÅèÊ¸ÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££Ð£ËÀï¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¿¤¬Ì£Êý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤â¤¦£±ÅÀ¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£