¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌîÂô²í»Ò¤Î°áÁõ¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉþ¤Ç¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡ÖËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò£±Ëç¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡Ê89¡Ë¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷Á°¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡¦ÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢°áÁõ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù»Ñ¤ÎÌîÂô²í»Ò
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢19»þ20Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤Ç¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¢ö¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò£±Ëç¡ªÀ§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÌîÂô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÈù¾Ð¤àÌîÂô¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤ë¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù»Ñ¤ÎÌîÂô²í»Ò
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢19»þ20Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤Ç¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¢ö¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ò£±Ëç¡ªÀ§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÌîÂô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÈù¾Ð¤àÌîÂô¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£