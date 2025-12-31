ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´¶¼Õ¡Ö¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¡Ö³Æ°Ì¡¡ËÜÇ¯¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤êº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶âÈ±»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖËèÇ¯¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤ÈÝî¤ßÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¹¬¤»¤«¡¢¤È³ú¤ßÄù¤áÇ¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢2026Ç¯¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤Î³èÌö¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö2026Ç¯¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¶âÈ±ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£