»³£Ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª£÷¡ÚÆ²ËÜ·»Äï¡Û£µ£³ºÐÇÐÍ¥¤Î¾×·â¥Þ¥Ã¥Á¥ç²èÁü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¢ª¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÌµ²Ã¹©Ìµ½¤Àµ¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¤Ï±³¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£³£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤Ë¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²£°£²£µ¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ù¥¹¥È¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¡Ö²¿¤³¤ì¡Á¡©¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥²¡¼¥Æ¡Ù¤Ã¤Æ»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ß¤¿¤é¡Ø»³£Ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¥º¥Ã¤Æ¡£»³£Ð¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Éð£Ð¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤â¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸·î¤ÎÆ±²èÁü¤ÎÅê¹Æ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¡ôÌµ²Ã¹©Ìµ½¤Àµ¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÅÄ¡£³Î¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»³£Ð¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤ËÃÃ¤¨¤¿¤Î¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¡ª¡ªÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»³£Ð¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»³£Ð¤Ë»÷¤Æ¤ë¡¡´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶ÚÆù¤Ï±³¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö»³£Ð¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¤ä¤Þ¤Ô¡¼¤Ë¸«¤¨¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£