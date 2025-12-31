¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Ö°½Âë¡×¸¶ÎÁÃãÍÕ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤òÂ¥¿Ê¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¹âµ¡Ç½¥Ð¥¤¥ªÃº¡ÖÃèÃº¡×»ÈÍÑ¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö°½Âë¡×¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁÃãÍÕ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦TOWING¡Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¼Ò¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬¹âµ¡Ç½¥Ð¥¤¥ªÃº¡ÖÃèÃº¡Ê¤½¤é¤¿¤ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£
¡¡¤³¤ì¤òº´¡¹ÌÚÀ½Ãã¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë»¶ÉÛ¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÀ½Ãã¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊCCBJI¡Ë¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Î¸¶ÎÁÃãÍÕ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃèÃº¡×¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11·î25Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ÇTOWING¼Ò¤ÎäÌÅÄÊÙ»ö¶È³«È¯Éô¼¹¹ÔÌòCSO¤Ï¡¢Ã»´ü¤Ç¤ÎÅÚÃÏ²þÎÉ¡¢ÃºÁÇ¸ÇÄê¤ÎÂ¥¿Ê¡ÊÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤ÎÄã¸º¡Ë¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ã»´ü¤Ç¤ÎÅÚÃÏ²þÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄÌ¾ï3¡Á5Ç¯¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅÚ¤Å¤¯¤ê¡ÊÍµ¡¼ÁÅÚ¾í¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡Ë¤¬¡ØÃèÃº¡Ù¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÃ»1¥«·î¤Ç¤Ç¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚÀ½Ãã¤µ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÎÌ¤äÉÊ¼Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸½ºß¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»ñ¸»½Û´Ä¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖCCBJI¤µ¤Þ¤¬Ãã·Ï°ûÎÁ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëºÝ¡¢Ãã³Ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃã³Ì¤ò»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤¹¤ë¤È´Ä¶Éé²Ù¤¬¹â¤¯ÈñÍÑ¤â¿ó¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Ãã³Ì¤ò¡ØÃèÃº¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡ØÃèÃº¡Ù¤òÃã±à¤Ë»¶ÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡ÖÃèÃº¡×¤Ï¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ªÃº¤Ë1000¼ïÎà¤ÎÅÚ¾íÈùÀ¸Êª¤ò¶¦ÇÝÍÜ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖÍµ¡ÈîÎÁ¤ÏºîÊª¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢ÂÖÃâÁÇ¤È¾Ë»ÀÂÖÃâÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÃâÁÇ¤¬ºîÊª¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍµ¡ÈîÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âºîÊª¤¬¤è¤¯°é¤Ä¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ãã¶È³¦¤¬¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤äÈîÎÁÂå¤Ê¤ÉÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢º´¡¹ÌÚÀ½Ãã¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÅÚ¤Å¤¯¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÀ½Ãã¤Î郄¶¶°ìÌéÀ¸»º´ÉÍýÉô¼¹¹ÔÌòÀ¸»º´ÉÍý¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖÅÚ¤Å¤¯¤ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¼ý³ÏÎÌ¤ÎÁý²Ã¤äÈîÎÁ¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ØÃèÃº¡Ù¤òÃÎ¤ê¡¢23Ç¯¤Ë»¶ÉÛ¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢25Ç¯2·î¤Ë¤Ï²þ¿¢Á°¤ÎÅÚ¾í¤Ø¤Î»¶ÉÛ¥Æ¥¹¥È¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥Á¥ã¥Î¥¤ËÍ¿¤¨¤ëÈîÎÁ¤Î¸ú²Ì¤Ï3Ç¯ÄøÅÙ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÃèÃº¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤Æº£Ç¯¤Ç¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¡£3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤êÈîÎÁ¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£TOWING¤µ¤Þ¤Îµ»½Ñ¤ÏÂ¾¤ÎÇÀºîÊª¤Ç¤ÏÉÂ³²Ãî¤ÎÂÑÀ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥Î¥¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¸ºÇÀÌô¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃèÃº¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¿å»ñ¸»¡¦µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÊÂ¤Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½ÅÅÀÊ¬Ìî¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÅÄÃæÈþÂå»Ò¹Êó¡¦¾Ä³°¡õ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊËÜÉôÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤ËÈó¾ï¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï12¤ÎÍ¥Àè¸¶ºàÎÁ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ø°½Âë¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ÎÃãÍÕ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÁêÅö¿ô¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÃãÍÕ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ÈÇÀ¶È¤ËÉé¤¦ÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤¬Äê¤á¤ëÍ¥Àè¸¶ºàÎÁ¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦º½Åü¡Ê¥µ¥È¥¦¥¥Ó¡Ë¡¦º½Åü¡Ê¥Æ¥ó¥µ¥¤¡Ë¡¦¥³¡¼¥ó¡¦¥ê¥ó¥´¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥ì¥â¥ó¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦ÃãÍÕ¡¦¥Ñ¥ë¥×¡õ»æ¡¦ÂçÆ¦¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î12¼ïÎà¡£
¡¡TOWING¡Ê¥È¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¶ ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊTCCC¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö100+ Accelerator¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£