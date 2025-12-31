¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û¸Â³¦¤ÎÀè¤Ø¡½¡½»³ËÜÍ³¿¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë
¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¡£Íèµ¨¤ÏCY¾Þ¤â¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡½¡½¡£µåÃÄ½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡Ö¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢2ÆüÏ¢Â³ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿1¤Ä¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âè2Àï¤Ç´°Åê¤·¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âè6Àï¤Ç6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£Âè7Àï¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ãæ0Æü¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¾å¡¢º£¸å¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÏÏ¢Åê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º¬´´¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£µÜºê¡¦ÅÔ¾ë¹â¹»¤«¤é2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£19Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢21Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£10·î²¼½Ü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤âÆÃÊÌ¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¼å¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é²¿Ç¯¤«Ï¢Â³¤Ç²¼°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â·Ð¸³¤Ç¤¤·¤¿¤·¡¢º£¤³¤¦¤¤¤¦¤¹¤Æ¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»þ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»³ËÜ¼«¿È¤ÎÊ³Æ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº¢¤«¤é¡¢Éª¤¬Ä¥¤ê¤ä¤¹¤¤Çº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºå¤ÇÀÜ¹ü±¡¤ò±Ä¤àÌðÅÄ½¤»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ°Ê¹ß¤âÄê´üÅª¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²þ¤á¤ÆÃå¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÂÑµ×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡10·î25Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎWSÂè2Àï¤Ç´°Åê¤·¡¢Ãæ1Æü¤ÇÂè3Àï¤Î±äÄ¹18²ó¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¿Ç¯¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£19ºÐ¤Î¤È¤¤Ï1·³¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é10Æü´Ö¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´°Åê¤·¤Æ2Æü¸å¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌðÅÄ½¤¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤«¡¢¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿WS¸å¡¢ÌðÅÄ»á¤Ï¤Û¤ª¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»³ËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö½ã¿è¤ÇÁÇÄ¾¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¸Ê¤ÎÆ»¤ò¿®¤¸¤ÆÆÈ¼«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Íß¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡£º£¤â¤Þ¤À¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Åêµå¥¤¥Ë¥ó¥°211²ó¤Ç17¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.30¡£¼çÀïÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¡¢Íè½Õ3·î¤ÏWBC¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤À¤¬¡¢¸þ¾å¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»³ËÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡½¡½¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸:ºØÆ£ÍÇÍµ]
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¤Î3µåÃÄ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Âà¼Ò¸å¡¢Ã±¿È¤ÇÅÏÊÆ¤·¡¢17Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´½£Î©Âç³Ø¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤ÆMBA¼èÆÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤éMLB¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¸ìÏ¿¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø ÂçÃ«æÆÊ¿¡Á°Î¶È¤Ø¤Îµ°À×¡Á¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¿¿¤ÎÆóÅáÎ®¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡£