¡ÚRIZIN¡Û°ÕÃÏ¸«¤»¤ë¤âRENA·ãÆ®¤Ë»¶¤ë¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Öº¸¥Õ¥Ã¥¯¿Ì¤¨¤¿¡×¡ÖÄÞº¯»Ä¤·¤¿¡×¡ÖÎÞ¤ËÎÞ¡Ä¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè11»î¹ç¤Ç¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉRENA¡ÊSHOOTBOXING/¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡Ë¤¬RIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¡ÊRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî3ÅÙÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£RENA¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¿½÷²¦¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡1¤é¤¢¥¦¥ó¥É¤ÇÀè¤Ë²ñ¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¤Î¤ÏRENA¤À¤Ã¤¿¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¶¯Îõ¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¡£¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2R¤Ï¤¹¤°¤ËºÆ¤Ó¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£»î¹ç¸å¤ÏÁê¼ê¿Ø±Ä¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£²ÖÆ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿·ãÆ®¤ò¼õ¤±SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖRENA¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¸«¤¨¤¿10¼þÇ¯¤ËÁê±þ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤Ç¤âÄÞº¯»Ä¤·¤¿¤Í¡×¡ÖRENA¤Î°ì·â ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤ï¡¡¤ä¤Ï¤êµ±¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀµÄ¾RENA¤Î°ì·â¤Çº£Æü°ìÈÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÎÞ¤ËÎÞ¡Ä¡×¡Ö°Ëß·À±²Ö¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇRENA¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡¡º¸¥Õ¥Ã¥¯¿Ì¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£