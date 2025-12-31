¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¿Íµ¤¤Î¹õÀîµþ²ð¤Ï3Ãå¡¡ÄËº¨¤Î½ÐÃÙ¤ì¡ÖÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÇSG¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬31Æü¡¢·ãÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿8¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÏÈ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀÄ»³¼þÊ¿¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¡¢3Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´VÌÜÁ°¡£Ã¯¤â¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ÃÂÀ¸¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡Ä¡£1ÏÈ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿¹õÀî¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÇò±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎVTR¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤À¡£1³Ñ8ÈÖ¼ê¤ÎÀäË¾Åª¤Ê°ÌÃÖ¤«¤é·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢3Ãå¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¦¤Ê¤À¤ì¤Ê¤¬¤é¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÌá¤ë¡£Àî¸ý¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤À¡×¡£°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¯¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¢¡¼¥Ã¡×¡£¤¿¤áÂ©¤ò²¿ÅÙ¤â¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¹õÀî¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£