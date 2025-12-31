°ÜÀÒ½éÀï¤Ç6²óTKO¾¡¤Á¤ÎµÆÃÓ²»±û¡¡Aµé¾º³Ê¤Î·è°Õ¡Ö²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¡£Ã¯¤«¤ÎÄï¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡¡µÆÃÓ²»±û(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÁÒ»ýÎ÷ÂÁ(ËÜË¾)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¤Ç¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµÆÃÓ²»±û¡Ê¤Í¤ª¡¢22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥à°ÜÀÒ½éÀï¤ÇÁÒ»ýÎ÷ÂÁ¡Ê22¡áËÜË¾¡Ë¤ò6²ó50ÉÃTKO¤ÇÇË¤ê¡¢Bµé6²óÀï¤Ç2¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç8²óÀï¤¬²ÄÇ½¤ÊAµé¥Ü¥¯¥µ¡¼¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹Ô¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢½é²ó¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ¤¢¤ï¤ä¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¤È¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢É¡·ì¤ò½Ð¤·¤¿ÁÒ»ý¤ÎÊÖ¤ê·ì¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢6²ó¤Ë¶¯Îõ¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÁÒ»ý¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤¨¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¤·¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤ò¡Ö¤è¤¯ÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¡ÊÆá¿ÜÀî¡ËÅ·¿´Áª¼ê¤â±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤â±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÆÃÓ¡£Ä¾Á°¤Ë¼«¿È¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤é¤ò°é¤Æ¤¿ÌîÌÚ¾æ»Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÉ¡¤òÁÀ¤¨¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÉ¡¤ÃÃì¤òÁÀ¤¤¡¢ÁÒ»ý¤ËÉ¡·ì¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ·ÁÀªµÕÅ¾¡£¡ÖÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÏÈæ²Å¤«¤é¡Ö¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Þ¤ï¤»¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èæ²Å¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çò°æ¡¦¶ñ»Ö·ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡ÊÊÄº¿¡Ë»þÂå¤«¤éÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÌÚÂ¼µÈ¸÷¡Ê28¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¤¤¤ë»ÖÀ®¥¸¥à¤Ø¤³¤Î¤Û¤É°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎÁ°¤«¤éÌîÌÚ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¼çºË¤¹¤ë³¬ÃÊ¾å¤ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖAµé¤Î¥é¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤ÎµÕ½±¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¢¤Î¥¥Ä¤¤³¬ÃÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌîÌÚ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Aµé¾º³Ê¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤¬8¡¢10²óÀï¤È¤«¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¡É¤ÎÄï¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë»þ¤ËÌ¾Á°¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËµÈ¸÷¤µ¤ó¤È¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤¬µï¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÎÄï¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÆÃÓ²»±û¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÌîÌÚ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤Ð¡Ö¡ÊÈæ²Å¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ë¥´¥¸¥é¡Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£