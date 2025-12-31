Ãæ¹ñ25Ç¯¡¢ÂÐ¥É¥ë4Ç¯¤Ö¤ê¸µ¹â¡¡ÂÐÊÆËà»¤´ËÏÂ¡¢³ô¤â¾å¾º
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¡¦¾å³¤³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¿ÍÌ±¸µÁê¾ì¤Ï31Æü¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤Î½ªÃÍ¤¬1¥É¥ë¡á6.9890¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ËöÈæ4.2¡ó¸µ¹â¥É¥ë°Â¤Ç2025Ç¯¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°Ç¯ËöÈæ³Ó¤Ç¤Î¸µÁê¾ì¾å¾º¤Ï21Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î´ËÏÂ¤ËÈ¼¤¦Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¸µÇã¤¤¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¼è°úºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¾å³¤³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª»ØÉ¸¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤¬18.4¡ó¹â¤Î3968.84¤Ç½ª¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Î³ô²Á¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÌ±¸µ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç4·î¤Ë7.35¸µÂæ¤Î¸µ°Â¿å½à¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸µ¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£