¡¡½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££²£°£²£µÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤ä¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¸µÃ¶¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¡ØÃ¦¡¦½ÐÉÔÀº¡Ù¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¤òºî¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢À¸¿è¤Î½ÐÉÔÀº¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê½ÐÉÔÀº¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¡Ê¡©¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¡¡¼¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î£±Ëç¤«¤é¤â¤¦¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤Æ¤¤å¤ó»à¡×¡Ö¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ£Ã£Í¤Ê¤É¤ÇºÚÇµ²Ú¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£