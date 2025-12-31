¿·½ÉÂç¥¬¡¼¥É¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¡¢¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß³°¹ñ¿Í½÷À£²¿Í¤Ï¤Í¤ë¡ÄÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·Ää»ß
¡¡£³£±Æü¸á¸å£´»þ£³£µÊ¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¤ÎÅÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£¸ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¤ë³°¹ñÀÒ¤Î½÷À£²¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÏÆ¬¤äµÓ¤òÉé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï£²¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¿®¹æµ¡¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Ää»ß¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£¶£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤â¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ð¤Ïº£¸å¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò¿·½É±ØËÌÂ¦¤Î¡Ö¿·½ÉÂç¥¬¡¼¥É¡×¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£