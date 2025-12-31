ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¾èÍÑ¼Ö¡Ê£³£±Æü¸á¸å£µ»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç¡Ë¡á´Ý»³Þæ°ì»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡£³£±Æü¸á¸å£´»þ£³£µÊ¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¤ÎÅÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£¸ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¤ë³°¹ñÀÒ¤Î½÷À­£²¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÏÆ¬¤äµÓ¤òÉé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï£²¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¿®¹æµ¡¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Ää»ß¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£¶£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤â¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ð¤Ïº£¸å¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢ÃËÀ­¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò¿·½É±ØËÌÂ¦¤Î¡Ö¿·½ÉÂç¥¬¡¼¥É¡×¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£