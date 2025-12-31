¡ÚRIZIN¡ÛRENA¤¬²ù¤·ÎÞ¡Ä°Ëß·À±²Ö¤Î¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè11»î¹ç¤ÎRIZIN½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉRENA¡ÊSHOOTBOXING/¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡Ë¤¬²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡ÊRoys¡¡GYM/ JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤Ë2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£Âà¾ì¤ÎºÝ¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤Ï¶¯¤µ¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É¤ÎÁ°¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£1R¤ÇÀèÀ©¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏRENA¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤Àº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£2R¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È°Ëß·¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁê¼ê¿Ø±Ä¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡²ÖÆ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ÈÎÞ¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡RIZIN¤ÎÎò»Ë¤Ï¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¾¡¤Á¤«¤é³«Ëë¤·¤¿¡£RIZIN´úÍÈ¤²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿15Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡ÖRIZIN¡¡IZA¤ÎÉñ¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬RENA¤À¤Ã¤¿¡£2RÈô¤Ó¤Ä¤¼°ÏÓ¤Ò¤·¤®µÕ½½»ú¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é10Ç¯´Ö¡È¥¸¥ç¥·¥«¥¯¡É¤Î¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥·¥ó¡¦¥æ¥ê¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤Ë2Ï¢¾¡¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï°Ëß·¤È¤ÎÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º¸É¨¤ÎÆâÂ¦ð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤ò·ç¾ì¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤È¤·¤Æ°Ëß·¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Ëß·¤ÏRENA¤Ø¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£RENAÁª¼ê¤Ï¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ä¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈRENA¤òÄ©È¯¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËRENA¤Ï¡Ö¿Í¤Î°¸ý¤¬¤½¤ó¤Ê¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤Æ¥¤¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢²Ä°¥ÁÛ¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤À¤±¸À¤¦¤Ê¤é¡È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ì¤ä¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤Í¤Æ»ä¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÈÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡È»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£Êª¸ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¡È¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡£Èà½÷¤¬¡È2³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤«¡È³¤³°Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤«¤Ê¤éÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ê¤éÌÌÇò¤¤¤«¤é»ä¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡È²¿¤Ç»ä¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡É¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà½÷¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤¿¤éÁ´Éô»ä¤Ë¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î»ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤è¤ê°ìÁØÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£