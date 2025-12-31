¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×´Ñ¸÷¤ÎÅ´Æ»¤Ç¾×ÆÍ»ö¸Î¡Ä±¿Å¾»Î»àË´¡¡ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ2¿Í´Þ¤à78¿Í½Å·Ú½ý¡¡2¿Í¤ÏÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·
ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¢¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¶á¤¯¤ÇÎó¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾»Î¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ2¿Í¤ò´Þ¤à78¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¸á¸å¡¢¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×´Ñ¸÷¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÅ´Æ»¤ÇÎó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¾×ÆÍ¤ÇÎó¼Ö¤ÎÃËÀ±¿Å¾»Î¡Ê61¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾èµÒ78¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éé½ý¼Ô¤ËÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÅÅÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤ÏËèÇ¯150Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤âÎó¼Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏÅö¶É¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£