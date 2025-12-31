Ç¤È»ô¤¤¼ç¤¬¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡¿Ìë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç8
¡¡¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â±öÂÐ±þ¡£Îä¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê°¦Ç¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÆü¡¹ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç8¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Î¥Õ¡¼¥¿·¯¤ÈËå¤Ç³ØÀ¸¤Î¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ°¦Ç¡¦ÂÄ¹¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥¥å¥ë¥¬¡£¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤È°ìÉ¤¤¬²á¤´¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾å¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤´Ëþ±Ù¤Ê¥¥å¥ë¥¬¤ò¸«¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î´é¤ò¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤ê¡Ä¡£°¦¤é¤·¤¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ëº£Æü¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç8¡Ù¡Ê¥¥å¥ëZ/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç8¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Î¥Õ¡¼¥¿·¯¤ÈËå¤Ç³ØÀ¸¤Î¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤Æ°¦Ç¡¦ÂÄ¹¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥¥å¥ë¥¬¡£¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤È°ìÉ¤¤¬²á¤´¤¹²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾å¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤´Ëþ±Ù¤Ê¥¥å¥ë¥¬¤ò¸«¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤Î´é¤ò¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤ê¡Ä¡£°¦¤é¤·¤¤Ç¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ëº£Æü¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç8¡Ù¡Ê¥¥å¥ëZ/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿