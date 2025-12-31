¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤À¤Ã¤¿¡×ÌëÍ·¤ÓÂ³¤¤Î¥ä¥ó¥¡¼À¸³è¤«¤é¹¹À¸¡Ä¥ª¥À¥¦¥¨¥À¾®ÅÄ¡¢º£¤ÏË´¤²¸¿Í¡¦Ç®·ìÏÂ¾°¤Ë´¶¼Õ¤ÎÎÞ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)½é¤Î4»þ´ÖÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù(31Æü13:50¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«)¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ÎºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢²ÈÄí¤Ëµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÈÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÎÎ·¡¦×¢ÃæË®½¼¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖÇ®·ìÏÂ¾°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¤³¤ÎÇ®·ìÏÂ¾°¤Î»û¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¾®ÅÄ·ë´õ(30)¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£16ºÐ¤Îº¢¤ËÌëÍ·¤ÓÂ³¤¤Î¥ä¥ó¥¡¼À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢×¢Ãæ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç¹¹À¸¤·¤¿Èà½÷¤¬¼ýÏ¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¾®ÅÄ·ë´õ
¡û¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×
¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ò¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¡È¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡¼¡É¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¾ì½ê¤¬±Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Êº¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®ÅÄ¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤È¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¼«¿È¤ò¹¹À¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£
»û¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Êì¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎÞ¤¹¤ë¾®ÅÄ
¡û¡ÖÃ¯¤«¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¡£¡È¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¤Ã¤Æ·Ý¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë·Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡È¤ªÁ°¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó?¡É¡¢¡ÈÏÃÊ¹¤«¤»¤Æ¡¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ª»û¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡üÁòµ·¤Ë»²Îó¤Ç¤¤º¡ÄÈÖÁÈ½Ð±é¤ÇÅÁ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë
(º¸¤«¤é)¾®ÅÄ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÅìÌî¹¬¼£
Åö»þÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢»û¤ò½Ð¤Æ¿ôÇ¯¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ý¿Í³èÆ°¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¸ß¤¤¤Î´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¿´»Ä¤ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£×¢Ãæ¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë¤â»²Îó¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¡¢¼«¿È¤¬ÈÖÁÈ¤Ç×¢Ãæ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÇ®·ìÏÂ¾°¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤òµö¤¹¤Î¤«¡©
ÁêÊý¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¡È¤¢¤ì¤Ë½Ð¤ë¤ó¤«!¡É¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¡¢°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¾®ÅÄ¡£
¤½¤ó¤Ê¿¢ÅÄ¤«¤é¤Ï¡¢·Ý¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤ò¥µ¥Ü¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¶½¤¸¡¢¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¡É¤È¼Ú¶â¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¦¾®ËÙÉÒÉ×¤Î¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º²ó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£º£²ó¡¢¾®ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥º¤ä¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¼ÂºÝ¸«¤¿¤éÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¯¥º¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µÕ¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¾®ËÙÉÒÉ×
º£Ç¯¡¢Æó½Å¤ÎËäË×¼ê½Ñ¤ÈÉ¡¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¾®ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤Æ±£¤ì¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À°·Á¤Ï¡È¥°¥ì¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦?¡É¤Ã¤ÆÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÁÛÁü¡£
º£¤ÏË´¤×¢Ãæ¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Èº£¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡É¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢¿´¤â¸«¤¿ÌÜ¤â½¼¼Â¤·¤¿¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¾®ÅÄ·ë´õ1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¿¢ÅÄ»çÈÁ¤È¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤ò·ëÀ®¤·¡¢21Ç¯¤Ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2021¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
