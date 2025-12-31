¶ÌÀîÅ°»á¡¡µ×¤Ó¤µ¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡×½Ð±é¤Çà¶à¿µÁûÆ°á¾ø¤·ÊÖ¤·¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡¡°ìÌÐÎÉ½ã¤Á¤µ»Ò¤Î²ñ¡¡¥É¥é¥Þ¤â¤ä¤Ã¤ÆÂçÁû¤®£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Îà¶à¿µÁûÆ°á¤òÂç¥¤¥¸¤ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¶ÌÀî»á¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¡Ö±©Ä»¤µ¤ó£¶²óÌÜ¤Ç¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó£´²óÌÜ¤Î¤´½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ë¤â¡Ö»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ó¿ô¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Èº£²ó¤«¤é²ò¶Ø¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ÕÃÏ°¤¯¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤¬·è¤á¤Æ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡£ËÍ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤¿¤éÁ´Éô¼õ¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥â¥´¥â¥´¡£
¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡ÖËÍ¤â¶ÌÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡Ø¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡Ä¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤¬¡Ö¤â¤¦½Ð¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êà¤ä¤é¤«¤·á¤¢¤Ã¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ç¥È¥ó´é¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÅè¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¡©¥Û¥ó¥È¡©¡©¡×¤ÈÌÜ¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¥Æ¥ìÄ«¼Ò°÷»þÂå¤Î£²£°£²£²Ç¯£¹·î¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤ÎºÝ¤Ë¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Ä¤¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅÄÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÍâÆü¤Ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼Õºá¡£Æ±¶É¤ÏÍâ·î¤Î²ñ¸«¤Ç¶ÌÀî»á¤ò¶à¿µ½èÊ¬¡Ê½Ð¶ÐÄä»ß£±£°Æü´Ö¡Ë¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£