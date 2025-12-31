2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Æâ¾ÊÅª¤Ê¾õÂÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¤µ¤½¤êºÂ¤òÈ´¤±¤Æ¤«¤é¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë¹Í¤¨¤¬½ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¥â¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¼êÊü¤·¡É¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤µ¤½¤êºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬11·î30Æü¤Ë¤µ¤½¤êºÂ¤Ç¡Ö½ç¹Ô¡×¡£12·î1Æü¤Ë¤Ï°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤â¤µ¤½¤êºÂ¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤Çº¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢12·î¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Í¤¨¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¡¢Ë×Æþ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬12·î¾å½Ü¤Ç¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÆ¬¤ò»È¤¦Ãæ¡¢3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡Öµï¾ì½ê¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
