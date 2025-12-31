¥²¥é¥ó¿·¥íー¥·¥ç¥óÃÂÀ¸♡µ±¤¯¼ãÈ©¤ØÆ³¤¯¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡È¸÷¡É¤ò½É¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥²¥é¥ó¤¬¸Ø¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡Ò¥ªー¥¥Ç¥¢¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì¡Ó¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ»Ò¸¦µæ¤È´õ¾¯¤ÊÍö¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Àè¿Ê½èÊý¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤éÈ©°õ¾Ý¤òÄì¾å¤²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë³Ê¾å¤²¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹♡
¸÷¤ò»Å¹þ¤à¿·¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡Ò¥ªー¥¥Ç¥¢¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì¥¶¥´ー¥ë¥Ç¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó¡Ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÝ¼¾¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£
È©²ÆâÉô¤Ç¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÆ»¡É¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥¥á¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¤È½Ö»þ¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¥ô¥§ー¥ë¤ò·ÁÀ®¡£
¼¡¤Ë»È¤¦¡Ò¥¶¥»¥í¥à¡Ó¤ä¡Ò¥¶¥¯¥êー¥à¡Ó¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥ªー¥é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2 ³ÑÁØ¤Þ¤Ç
¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Î¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÅÐ¾ì♡¹¬¤»¤Ê´Å¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Í¥¯¥¿ー
ÎÌ»Ò¸¦µæ¤ÈÍö¤ÎÍ»¹çµ»½Ñ
¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì¥ªー¥¥Ã¥É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥´ー¥ë¥É¥¯¥©¥ó¥¿¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥íー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¿·¡¦¥ªー¥¥Ã¥É¥¨¥ó¥¶¥¤¥à¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¤òÅëºÜ¡£
1 ¥ªー¥¥Ã¥É¥¨¥¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥³¥Á¥Ëー¥ë¥µ¥Ü¥Æ¥ó²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ø¥¥µ¥Ú¥×¥Á¥É－£¸¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¥ªー¥¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¤ä¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¤Ê¤É4¤Ä¤ÎÀ°È©À®Ê¬¤¬ÁêÊäÅª¤ËÆ¯¤¡¢¸÷¤ò¶Ñ°ì¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥¥Ã¥É¥ª¥ì¥ª¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ìー¥È¹¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤¬¡¢ÊÝ¼¾¤È¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÆ±»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1 ¥ªー¥¥Ã¥É¥¨¥¥¹¡¢¥¢ー¥â¥ó¥ÉÌý¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥ªー¥¥Ç¥¢¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì¥¶¥´ー¥ë¥Ç¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó
²Á³ÊËÜÂÎ¡§140mL¡¦38,500±ß(ÀÇ¹þ)¢¨2026Ç¯1·î2Æü(¶â)Á´¹ñÈ¯Çä
²Á³Ê¥ê¥Õ¥£¥ë¡§140mL¡¦33,000±ß(ÀÇ¹þ)¢¨2026Ç¯4·î1Æü(¿å)Á´¹ñÈ¯Çä
Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬97%¹ÇÛ¹ç¡£ºÇÂç5²ó¤Þ¤Ç¥ê¥Õ¥£¥ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
µ±¤¤Ï¥íー¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ½é¤Î°ìÅ©¤¬¡¢È©°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë»þÂå¡£¡Ò¥ªー¥¥Ç¥¢¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥´ー¥ë¥É¥Î¥Ó¥ì¥¶¥´ー¥ë¥Ç¥Ã¥»¥ó¥¹¥íー¥·¥ç¥ó¡Ó¤Ï¡¢¸÷¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤òÆ±»þ¤Ë»Å¹þ¤à¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Î¥íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ëµ±¤¤¬°ú¤Î©¤Ä¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢È©¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êü¤ÄÈþ¤Î¥ªー¥é¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¢ö