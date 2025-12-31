2025Ç¯12·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡¢22Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢25Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡Öµï¾ì½ê¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢12·î¸åÈ¾¤Ï¡¢µÞ¤ËÆâ¸þ¤¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿åÀ±¤Ï¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³°½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁË¤à¤è¤¦¤ÊÍÑ»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î´Ö¡¢20Æü¤Î¿··î¤â¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â²á¤®¤ë¤È¡¢¥Ï¥ì¤È¥±¤Î¡Ö¥±¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂÀÍÛ¡¢¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤ËÂ³¤¡¢12·î1Æü¤Ë¼é¸îÀ±¤Î°¦¤äÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¡¢12Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¤¬¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·îÁ°È¾¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÆü¤Î¾®Î¹¹Ô¤ä¥É¥é¥¤¥Ö´Þ¤á¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë³°½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£»Å»ö¤Ç¤âÆâ¶Ð¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1·î2Æü¤Ë¿åÀ±¤â¡Öµï¾ì½ê¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£3Æü¤ÎËþ·î¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑ»ö¤ä¼Ò¸ò¡¢³Ú¤·¤ß¤¬Â¿¤¤¤ªÀµ·î¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢17Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢20Æü¤ËÂÀÍÛ¤¬¡¢21Æü¤Ë¿åÀ±¤¬¡¢23Æü¤Ë²ÐÀ±¤¬¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ê³°½Ð¤âÁý¤¨¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¡£
