¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç12·î31Æü¸áÁ°¡¢¡¢Áä¥ö³Ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¸å»³¾®²°¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»³»Ô¤Î±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¿Àºä¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆî³Ù¾®²°¡×¤Ç¡¢ÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢31Æü¸áÁ°7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ãç´Ö¤Î½÷À¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î±ÒÀ±²óÀþ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç·Ù»¡¤Ëµß½õ¤òµá¤á¤ë110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ(44)¤Ï¡¢20Âå¤«¤é40Âå¤ÎÃË½÷6¿Í¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾å¹âÃÏ¤«¤éÁä¥ö³Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Æî³Ù¾®²°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ï¿áÀã¤Ê¤É¤ÇÅ·¸õ¤¬°¤¯¡¢´ôÉì¸©·Ù¤Ï1·î1Æü¡¢Å·¸õ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Çµß½õ¤ò»î¤ß¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£